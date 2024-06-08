УАФ сформирует команду из 25 тренеров, которые примут участие в стажировке и обучении в Манчестер Сити, сообщает официальный сайт организации.

Трубин может сенсационно оказаться в Манчестер Сити – в очереди за украинцем чемпион Италии

Кандидаты должны поддерживать философию УАФ, цель и задачи которой – качественное воспитание юных футболистов через современные методики тренировочного процесса для вывода украинского футбола на самый высокий международный уровень через подготовку игроков высокого уровня как для клубных команд, так и для юношеских, молодежных и национальной сборной команды Украины.

Также УАФ обнародовала требования к кандидатам, по которым состоится отбор специалистов для обучения в структуре английского клуба:

– необходимо иметь тренерскую лицензию УЕФА категорий С, В или А;

– быть тренером-практиком, работающим с детско-юношескими командами и иметь опыт работы с футболистами разного уровня и квалификации;

– тренер должен уметь квалифицированно и систематически передавать приобретенные знания своим коллегам в Украине;

– он должен также внедрять приобретенные знания в ежедневный тренировочный процесс для развития и прогресса украинских футболистов, иметь желание и готовность к постоянному обучению: практическая стажировка, теоретические занятия, zoom-конференции, электронная переписка. Систематический анализ, отчетность и связь по приобретенным знаниям;

– кандидатам необходимо владеть свободным разговорным английским языком, иметь навыки работы с компьютером на уровне пользователя: создание презентаций, работа с электронными документами, электронной почтой, работа с видео (монтаж, нарезка), а также иметь документы для свободного пересечения государственной границы Украины.

Шевченко дав інтерв'ю Gazzetta – про війну, фаворитів Євро і завдання для Реброва, трьох українських зірок для Мілана