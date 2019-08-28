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УАФ подозревает Кремень в договорных матчах

17:27 83 Читати українською
УАФ подозревает Кремень в договорных матчах
Франческо Баранка / Фото УАФ

Комитет этики и честной игры УАФ заподозрил новичка Первой лиги в организации договорных матчей.

 

Глава структуры Франческо Баранка рассказал FootballHub о некоторых сомнительных результатах в матчах Кременя.

УАФ дисквалифицировала нескольких арбитров и футболиста на длительный период за участие в договорных матчах

Якобы кременчугский клуб фиксировал необходимые итоги игр для заработка в букмекерских конторах. В частности, под подозрение попали матч в Первой лиге против Миная, товарищеские игры против Металлиста 1925 и Ингульца, а также последняя кубковая встреча с Черкащиной. Во всех этих поединках зафиксированы аномальные скачки коэффициентов и определенные сомнительные моменты в действиях игроков Кременя.

В следующем раунде Кубка Украины кременчугская команда сыграет против Олимпика, у которого также были проблемы с комитетом этики и честной игры УАФ из-за договорных матчей.

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Теги
Кремень Кремень Первая лига Договорные матчи Франческо Баранка Минай - Кремень
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