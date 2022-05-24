На заседании, которое состоится летом дистанционно, главным вопросом будут выборы президента ассоциации, сообщает Tribuna .

Следующий сезон УПЛ могут отыграть за 3 месяца в сокращенном виде, – Павелко

В настоящее время единственным кандидатом на этот пост является действующий президент УАФ Андрей Павелко, возглавляющий украинский футбол с 2015 года. Ранее о возможности борьбы с нынешним менеджером заявлял бывший вратарь Рустам Худжамов.

К слову, конгресс Украинской ассоциации футбола должен был состояться еще в марте, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину был перенесен исполкомом в онлайн-режиме.