Президент УАФ Андрей Павелко провел встречу с Уполномоченным по защите государственного языка Украины Тарасом Кременем, сообщает официальный сайт УАФ. Последний просил дать объяснение относительно инцидента между главным тренером Львова Виталием Шумским и арбитрами Виктором Копиевским и Николаем Кривоносовым.

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Напомним, на 67-й минуте матча 15-го тура УПЛ между Львовом и Колосом арбитр вынес предупреждение Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от Кривоносова. После матча тренер "горожан" публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке. Украинская ассоциация футбола сообщила, что Комитет по этике и честной игре взялся расследовать инцидент.

Как следствие, языковому омбудсмену для рассмотрения и принятия решения в рамках его полномочий были переданы материалы проведенной Комитетом проверки инцидента. Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросе соблюдения закона о функционировании государственного языка на футбольных мероприятиях, которые проходят под эгидой Украинской ассоциации футбола.

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