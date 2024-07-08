УАФ перечислила 5 миллионов гривен на помощь “Охматдету”, сообщает официальный сайт ассоциации.

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"Этот варварский обстрел – еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование. Мир должен видеть, что происходит в стране ежедневно. Помогайте Украине выстоять!" – обратился президент УАФ Андрей Шевченко к мировому сообществу.

Напомним, в понедельник, 8 июля 2024 года, российские оккупанты во время своего массированного ракетного удара по столице Украины разрушили здание и корпуса детской больницы "Охматдет", есть раненые и погибшие. Среди прочего разрушен и корпус с тяжелобольными детьми на диализе.

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