УАФ официально утвердила правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой в сезоне 2019/20

Из-за изменения формата УПЛ со следующего сезона изменится и правила обмена командами между Премьер-лигой и Первым дивизионом.

Исполнительный комитет УАФ утвердил следующий вариант ротации между украинской Премьер-лигой и Первой лигой: команда, занявшая последнее место в УПЛ, – вылетает в Первую лигу. В то же время коллективы, которые завоюют первые три места в Первой лиге, перейдут в УПЛ, сообщает официальный сайт УАФ.

УПЛ объявила официальный формат чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22

Такое решение принято из-за смены формата чемпионата Украины. С сезона 2020/21 украинская Премьер-лига расширится до 14 команд, а еще через сезон вернется к более привычному формату с 16 командами.