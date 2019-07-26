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УАФ официально утвердила правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой в сезоне 2019/20

20:39 85 Читати українською
УАФ официально утвердила правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой в сезоне 2019/20
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Из-за изменения формата УПЛ со следующего сезона изменится и правила обмена командами между Премьер-лигой и Первым дивизионом.

Исполнительный комитет УАФ утвердил следующий вариант ротации между украинской Премьер-лигой и Первой лигой: команда, занявшая последнее место в УПЛ, – вылетает в Первую лигу. В то же время коллективы, которые завоюют первые три места в Первой лиге, перейдут в УПЛ, сообщает официальный сайт УАФ.

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Такое решение принято из-за смены формата чемпионата Украины. С сезона 2020/21 украинская Премьер-лига расширится до 14 команд, а еще через сезон вернется к более привычному формату с 16 командами.

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