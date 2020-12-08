Исполком УАФ утвердил решение автоматически продлить на один год, до конца 2021-го, контракты со специалистами, у которых соглашения заканчиваются в 2020-м.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Как сообщает пресс-служба УАФ, продолжат выполнять свою работу Руслан Ротань (главный тренер молодежной сборной), Владимир Езерский (наставник команды U-19), Сергей Нагорняк (U-17), Олег Кузнецов (U-16), Наталья Зинченко (наставник женской сборной), Валерий Паламарчук (девичья сборная Украины WU-19), Сергей Сапронов (WU-17).

Напомним, главный тренер национальной сборной свое соглашение продлил раньше. Андрей Шевченко со своим тренерским штабом подписали контракты на 2,5 года – до конца 2022-го.

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