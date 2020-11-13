Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер команды Вадим Комардин заболели коронавирусом.

Германия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Как сообщает официальный сайт УАФ, все они остались на самоизоляции в своих гостиничных номерах. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на РБ Арене, которое началось с 15-минутным опозданием. Завтра утром в отеле будет проведено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Напомним, матч против немцев запланирован на завтра, 14 ноября, начало в 21:45. Команды разделяют второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков. Квартет возглавляет Испания с 7 пунктами в активе.

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