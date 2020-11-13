Украинская ассоциация футбола не подтвердила информации о том, что Сергей Ребров летом заменит Андрея Шевченко на посту наставника "сине-желтых".

Сегодня утром Telegram канал Динамо Киев Inside сообщил, что наставник Ференцвароша летом возглавит сборную Украины, а Андрей Шевченко продолжит тренерскую деятельность на клубном уровне. Впрочем, Украинская ассоциация футбола назвала такую ​​информацию недостоверной.

Ребров возглавит сборную Украины летом, – СМИ

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021-го на три года. Официально заявляем, что эта информация – полная чушь. Или, если хотите – банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться. Возможно, его создатели имеют целью испортить отношения Сергея Реброва с руководством Ференцвароша накануне поединков Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций УЕФА.

Ведь не является секретом тот факт, что некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины. Напомним, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола. К тому же напомним, что вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции Исполкома УАФ", – говорится в сообщении, размещенном на странице УАФ в Facebook.

Напомним, в июне Шевченко подписал новый контракт по схеме 1+1,5, то есть до завершения ЧМ-2022. 44-летний специалист возглавляет национальную сборную Украины с 2016-го.

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