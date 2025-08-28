УАФ не оставила без внимания нарушение правил в матче Кубка Украины.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял жесткое решение по матчу 1/64 финала Кубка Украины между винницкой Нивой и командой из Тарасовки – ЮКСА (1:3).

Причиной стало участие в игре футболиста, который не был внесен в официальный рапорт арбитра. На 73-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Кастро). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке.

По итогам рассмотрения дела результат поединка, состоявшегося 24 августа, был аннулирован. ЮКСА засчитали техническое поражение со счетом 0:3, тогда как Нива получила техническую победу – 3:0.

Кроме того, решением КДК команда из Тарасовки досрочно исключена из текущего розыгрыша Кубка Украины сезона 2025/26. Таким образом, винничане официально проходят в следующий раунд соревнований.

