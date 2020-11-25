Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил, что ассоциация будет оспаривать решение УЕФА о техническом поражении "сине-желтых" против Швейцарии (0:3).

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", – цитирует Записоцкого официальный сайт УАФ.

Украине присудили техническое поражение за матч со Швейцарией

Заметим, сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. УАФ была готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками. Но УЕФА предложил собрать на следующий день новую команду из футболистов, которые не контактировали с инфицированными – УАФ заявила, что это невозможно.

Припиніть звинувачувати швейцарців у змові проти збірної України