В 2025 году запланировано сыграть еще 8 поединков национальной сборной, сообщает УАФ. Помимо матчей квалификации к чемпионату мира 2026 года подопечные Сергея Реброва примут участие в благотворительном турнире Canadian Shield, который рассматривается как этап подготовки к отбору на мундиаль. Поединки турнира пройдут в июне в Канаде.

Сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА после фиаско с Бельгией в Лиге наций – изменения на вершине

Осенью сборная Украины начнет отбор на ЧМ-2026, где соперниками "сине-желтых" будут команды Франции, Азербайджана и Исландии. Следующий свой матч сборная Украины сыграет 7 июня на турнире Canadian Shield против команды Канады.

К слову, свои первые поединки в году сборная Украины провела в марте, тогда "сине-желтые" уступили Бельгии (3:4 по сумме двух матчей) в плей-офф Лиги наций.

"Выйдем в Лигу А напрямую": Грозный – об уровне сборной Украины, ключевой ошибке Ярмолюка и замене Реброва