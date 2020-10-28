Восьмой тур чемпионата Украины продлится три дня. Сразу на четырех матчах арбитры будут использовать систему VAR: Колос – Олимпик, Ингулец – Заря, СК Днепр-1 – Динамо и Львов – Ворскла. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Известный арбитр совершил каминг-аут – он судил Динамо, Металлист и Днепр

8-й тур

30 октября (пятница)

Шахтер – Мариуполь – Новохатний Владимир (Киев)

31 октября (суббота)

Колос – Олимпик – Козыряцкий Максим (Запорожье), арбитр VAR – Романов Виталий (Днепр)

Александрия – Десна – Козик Ярослав (Мукачево)

СК Днепр-1 – Динамо – Кривушкин Дмитрий (Харьков), арбитр VAR – Копиевский Виктор (Кропивницкий)

1 ноября (воскресенье)

Минай – Рух – Монзуль Екатерина (Харьков)

Львов – Ворскла – Пасхал Игорь (Херсон), арбитр VAR – Шурман Денис (Киевская обл.)

Ингулец – Заря – Коваленко Андрей (Полтава), арбитр VAR – Балакин Николай (Киевская обл.)

Заметим, после 7-ми туров таблицу УПЛ возглавляет Динамо с 17 очками, на два пункта меньше у Ворсклы, на четыре – у Шахтера. На дне расположился Львов с одним очком.

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