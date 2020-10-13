УАФ объявила судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц, которые будут обслуживать поединки очередного тура украинской Премьер-лиги.
Шестой тур элитного дивизиона чемпионата Украины будет разбит на два дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR: в поединке Руха и Динамо и в матче между СК Днепр-1 и Десной.
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6 тур
17 октября
Минай – Мариуполь – Евгений Арановский (Киев).
Шахтер – Львов – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Рух – Динамо – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
Заря – Колос – Анатолий Абдула (Харьков).
18 октября
Олимпик – Ворскла – Владимир Новохатний (Киев).
Александрия – Ингулец – Сергей Бойко (Киевская обл.).
СК Днепр-1 – Десна – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
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