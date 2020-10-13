Шестой тур элитного дивизиона чемпионата Украины будет разбит на два дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR: в поединке Руха и Динамо и в матче между СК Днепр-1 и Десной.

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6 тур

17 октября

Минай – Мариуполь – Евгений Арановский (Киев).

Шахтер – Львов – Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Рух – Динамо – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).

Заря – Колос – Анатолий Абдула (Харьков).

18 октября

Олимпик – Ворскла – Владимир Новохатний (Киев).

Александрия – Ингулец – Сергей Бойко (Киевская обл.).

СК Днепр-1 – Десна – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).

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