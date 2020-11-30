Матчи этой стадии турнира будут проходить в два дня: пять встреч – 2 декабря, а шестая – 16 числа. VAR на поединках использоваться не будет, сообщает официальный сайт УАФ.

Кубок Украины: известны время и места проведения матчей 1/8 финала

2 декабря

13:00 – Верес – Мариуполь – Александр Дердо (Черноморск)

13:00 – Нива – Колос – Александр Шандор (Львов)

13:00 – ВПК-Агро – СК Днепр-1 – Геннадий Серпутько (Одесса)

14:00 – Агробизнес – Ворскла – Владимир Новохатний (Киев)

16:30 – Александрия – Минай – Евгений Арановский (Киев)

16 декабря

Десна – Заря – место проведения и время еще согласовываются.

Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на март 2021-го. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка киевское Динамо и чемпион Украины – донецкий Шахтер. Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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