УАФ объявила судейские назначения на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Украинская ассоциация футбола назначила официальные лица на поединки четвертого раунда Кубка Украины сезона 2020/2021.
Матчи этой стадии турнира будут проходить в два дня: пять встреч – 2 декабря, а шестая – 16 числа. VAR на поединках использоваться не будет, сообщает официальный сайт УАФ.
Кубок Украины: известны время и места проведения матчей 1/8 финала
2 декабря
13:00 – Верес – Мариуполь – Александр Дердо (Черноморск)
13:00 – Нива – Колос – Александр Шандор (Львов)
13:00 – ВПК-Агро – СК Днепр-1 – Геннадий Серпутько (Одесса)
14:00 – Агробизнес – Ворскла – Владимир Новохатний (Киев)
16:30 – Александрия – Минай – Евгений Арановский (Киев)
16 декабря
Десна – Заря – место проведения и время еще согласовываются.
Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на март 2021-го. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка киевское Динамо и чемпион Украины – донецкий Шахтер. Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.
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