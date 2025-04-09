УАФ объявила нового технического директора – он работал в нескольких клубах
15:51 - Читати українською
Бывший функционер Руха Игорь Дедышин открывает новую главу своей карьеры.
Как сообщила пресс-служба УАФ, Игорь Дедышин назначен техническим директором Украинской ассоциации футбола.
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Бывший генеральный директор Руха уже приступил к выполнению своих обязанностей в УАФ. Дедышин присоединился к львовскому клубу в июле 2019 года, а недавно покинул Рух.
Специалист с 2002 года работал на различных должностях в структуре Карпат, а с 2009 по 2015 годы занимал должность генерального директора клуба. Дедишин также имел опыт работы с Вересом и словенским Целе.
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