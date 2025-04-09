Как сообщила пресс-служба УАФ, Игорь Дедышин назначен техническим директором Украинской ассоциации футбола.

"Это наш приоритет": Шевченко объявил о запуске нового проекта УАФ

Бывший генеральный директор Руха уже приступил к выполнению своих обязанностей в УАФ. Дедышин присоединился к львовскому клубу в июле 2019 года, а недавно покинул Рух.

Специалист с 2002 года работал на различных должностях в структуре Карпат, а с 2009 по 2015 годы занимал должность генерального директора клуба. Дедишин также имел опыт работы с Вересом и словенским Целе.

"Живут с российских денег": Павлов – о бесстыдстве Инфантино, искусственное решение по Шевченко и проблему Реброва