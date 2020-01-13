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УАФ не запрещала тернопольской Ниве проводить матчи на домашнем стадионе

13 января 16:00 105 Читати українською
УАФ не запрещала тернопольской Ниве проводить матчи на домашнем стадионе
Тернопольский городской стадион / фото: ФК Нива Тернополь

Тернопольская Нива не сможет выступать на домашнем стадионе в течение третьего круга розыгрыша Второй Лиги, но не из-за решения УАФ.

Как стало известно Sport Arena, УАФ не запрещала тернопольской Ниве проводить домашние матчи на своем стадионе из-за подготовки арены к финалу Кубка страны.

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По информации источника, такое решение приняли чиновники на местном уровне. УАФ рекомендовала тернопольскому клубу руководствоваться исключительно собственными интересами.

Напомним, именно Тернополь впервые в своей истории примет финал Кубка Украины-2019. Матч запланирован на 13 мая 2020 года.

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