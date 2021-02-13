Украинская ассоциация футбола обнародовала финальную тройку в голосовании за лучшего игрока в чемпионате Украины.

Тайсон, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков претендуют на звание лучшего игрока Украины в 2020 году, сообщает официальный сайт УАФ.

УАФ определилась с претендентами за звание лучшего тренера Украины в 2020 году

Отметим, что среди игроков в этой тройке только бразилец получал эту награду (кстати, в прошлом году). Цыганков же дважды подряд признавался лучшим молодым игроком первенства.

К слову, результаты голосования в церемонии "Футбольные звезды Украины" станут известны уже 15 февраля. Ранее большой резонанс вызвало непопадание Луиша Каштру в тройку претендентов на звание лучшего наставника УПЛ.

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