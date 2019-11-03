Лучи назвал дату официального дебюта VAR в матчах УПЛ

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи анонсировал полноценное внедрение системы VAR в матчах Премьер-лиги уже с 2020 года.

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, что в 19-м туре УПЛ (базовая дата 22 февраля 2020 года) впервые будет применена система видеоповторов. Об этом он заявил в эфире программы "Великий футбол".

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По словам Лучи, VAR в полноценном режиме используют в двух поединках указанного тура. Сейчас систему видеоповторов, согласно протоколу, тестируют в матчах молодежных и юношеских команд, после чего Украину должны посетить представители УЕФА для официального утверждения VAR. Предусмотрено обучение продолжительностью в 6 месяцев, а также проведение специального поединка на стадионе имени Банникова с имитированием различных ситуаций.

Заметим, пока система VAR в УПЛ работает только в офлайн-режиме, то есть главный арбитр матча не имеет связи с видеоассистентом.

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