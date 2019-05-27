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УАФ назначила арбитров на матчи 32 тура УПЛ

18:31 25 Читати українською
УАФ назначила арбитров на матчи 32 тура УПЛ
Николай Балакин / ФК Карпаты

Стали известны арбитры матчей последнего тура УПЛ.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала список арбитров, которые обслужат матчи заключительного 32 тура УПЛ.

Арсенал-Киев – Карпаты: матч пройдет со зрителями

Черноморец – Десна – Николай Балакин

Ворскла – Олимпик – Анатолий Абдула

Арсенал-Киев – Карпаты – Ярослав Козик

Мариуполь – Заря – Виктор Копиевский

Львов – Шахтер – Максим Козыряцкий

Александрия – Динамо – Юрий Можаровский

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