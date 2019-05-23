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УАФ назначила арбитров матчей 31 тура УПЛ

09:39 37 Читати українською
УАФ назначила арбитров матчей 31 тура УПЛ
Анатолий Абдула / ФФУ

Комитет арбитров УАФ опубликовал список арбитров, которые будут обслуживать матчи 31 тура УПЛ.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала список арбитров поединков 31 тура УПЛ.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Десна – Арсенал-Киев – Анатолий Абдула

Ворскла – Черноморец – Сергей Бойко

Карпаты – Олимпик – Константин Труханов

Динамо – Львов – Юрий Иванов

Шахтер – Мариуполь – Андрей Коваленко

Заря – Александрия – Евгений Бондаренко

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