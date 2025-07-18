Заявление Желько Любеновича об угрозах, из-за которых он покинул Ворсклу, не осталось без внимания следственных футбольных органов.

Комитет этики Украинской ассоциации футбола начал расследование инцидента с угрозами экс-главному тренеру Ворсклы Желько Любеновичу от неизвестных лиц. Об этом сообщает Tribuna.

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В УАФ таким образом отреагировали на интервью сербского тренера, где он назвал причиной своей отставки угрозы от неизвестных.

Напомним, что Любенович возглавил Ворсклу 24 июня, а уже 10 июля подал в отставку в связи с "семейными обстоятельствами". Позже выяснилось, что неизвестные агенты пытались указывать специалисту из Сербии подписывать в команду выгодных третьим лицам игроков. Сам Любенович не назвал имена преступников, чтобы предотвратить новые угрозы в адрес своей семьи.

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