"Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги. Да, Динамо и Шахтер будут иметь призрачные шансы на квалификацию в одно из 5 гостевых мест в Суперлиге, но это будет очень сложно.

Сабо оценил шансы Динамо и Шахтера попасть в Европейскую Суперлигу

Зато более реалистичной является потеря призовых от еврокубков из-за снижения стоимости телевизионных и спонсорских контрактов УЕФА (больших в ЛЧ для дуэта лидеров, меньших в ЛЕ для остальных претендентов). Доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут далеким прошлым. УАФ, основным источником дохода которого являются телевизионные отчисления за матчи сборной Украины и другие программы УЕФА, также может оказаться в глубоком финансовом кризисе.

Это не конец света, возможно, даже повод начать реально работать всем вместе для коммерциализации УПЛ, сделать национальный футбольный продукт самодостаточным, а не быть зависимым от вливаний инвесторов и призовых УЕФА, но стартовые условия будут не из лучших, и такое оздоровление займет время", – сказал Ключковский в комментарии Tribuna.

Напомним, в ночь на 19 апреля ряд европейских топ-клубов объявил о создании Суперлиги. Главным инициатором футбольной революции стал президент Реала Флорентино Перес.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря