Страсти в Украинской ассоциации футбола после ухода Андрея Шевченко не утихают.

В понедельник, 9 августа, сборная Украины должна получить нового тренера – об этом говорил лично Андрей Павелко. Однако, из-за проблем с расторжением контракта Сергея Реброва с Аль-Айном назначение перенесли на 12 августа.

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Как сообщает Meta-ratings, в четверг сборная Украины тоже не получит нового наставника. Причина та же – Ребров продолжает вести переговоры с боссами клуба из ОАЭ, поэтому УАФ решила предоставить больше времени украинскому специалисту. Нового тренера теперь должны представить 17 августа.

К слову, сейчас идут разговоры, что на фоне трудностей, с которыми столкнулся Сергей Ребров, новым тренером "сине-желтых" скорее всего назначат Александра Петракова.

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