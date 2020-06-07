УАФ избрала новых вице-президентов – среди них и легенда Динамо

Украина — 18:51 914
-
Динамо сокрушило Александрию в сверхрезультативном матче УПЛ с тремя пенальти и удалением
-
Шевченко продолжит работу со сборной Украины – тренеру предложили новый контрактСборная Украины — 16:13 209
-
Шевченко заверил, что остается в сборной УкраиныСборная Украины — 15:16 105
-
Исполком УАФ не принял решение о доигрывании Первой лиги – судьба чемпионата решится в ближайшие дниПервая лига — 14:01 137
-
Украина уничтожила Сербию, Яремчук забил дебютный гол за сборную – год назад прошел легендарный матч на Арене ЛьвовСборная Украины — 13:34 102