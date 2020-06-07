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УАФ избрала новых вице-президентов – среди них и легенда Динамо

18:01 201 Читати українською
УАФ избрала новых вице-президентов – среди них и легенда Динамо
Андрей Павелко / УАФ

У Андрея Павелко появились новые заместители.

В Украинской ассоциации футбола состоялись важные изменения, сообщает Футбол NEWS.

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На заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове, новыми вице-президентами организации были назначены Анатолий Демьяненко, Алан Плиев и Александр Шевченко.

Напомним, последним местом работы легендарного динамовца была словацкая Нитра, Шевченко ранее работал вице-президентом Руха, а ныне возглавляет УАФ Львовской области, Плиев – руководитель управления обеспечения деятельности УАФ.

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УАФ Александр Шевченко Андрей Павелко Анатолий Демьяненко Анатолий Демьяненко
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