Кажется, между Андреем Шевченко и Украинской ассоциацией футбола действительно были серьезные разногласия в вопросе финансов.

44-летний специалист покинул сборную, ведь не договорился относительно нового контракта. Он был готов подписать соглашение даже на прежних условиях с зарплатой в 700 тысяч долларов в год, утверждает Sport.ua со ссылкой на собственный источник.

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Правда, УАФ настаивала на сокращение зарплатных ведомостей вдвое, а потому не согласилась на предложение Андрея, который не хотел "снижать планку". В ассоциации снижение зарплаты якобы мотивировали тем, что тренерский штаб мало времени проводит в Украине.

Сейчас среди претендентов на место Андрея Николаевича называют много специалистов, среди которых Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Джанни Де Бьязи, Юрген Клинсманн и другие.

К слову, самым большим достижением Шевченко во время работе с "сине-желтыми" был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

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