Уже со следующего сезона клубы УПЛ могут упустить возможность подписывать большое количество игроков на правах аренды.

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По информации ведущего шоу ТаТоТаке Сергея Болотникова, УАФ хочет заставить УПЛ прописать соответствующий пункт в регламенте соревнований. В то же время не отмечается, насколько жесткими могут быть ограничения.

Следует отметить, что сейчас в чемпионате Украины есть две команды, где более половины состава – это арендованные игроки. Речь идет о Черноморце (17 арендованных, преимущественно из Динамо) и Мариуполе (15 арендованных, преимущественно из Шахтера).

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