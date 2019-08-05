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УАФ дисквалифицировала нескольких арбитров и футболиста на длительный период за участие в договорных матчах

17:57 126 Читати українською
УАФ дисквалифицировала нескольких арбитров и футболиста на длительный период за участие в договорных матчах
Виктор Арановский / УАФ

УАФ опубликовала результат расследования участия нескольких арбитров в договорных матчах.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала вердикт нескольким арбитрам и футболисту после расследования их участия в договорных матчах.

"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

Арбитры Виктор Арановский, Вячеслав Молотокас и наблюдатель арбитража Юрий Буренко отстранены от футбольной деятельности на 5 лет, арбитр Юрий Вишневский и футболист Александр Райчев – на 2 года, арбитры Дмитрий Денисюк и Дмитрий Смиляк – на 1 год.

Дополнительно к ним применяется условная санкция в виде запрета на осуществление любой футбольной деятельности сроком на 2 года.

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