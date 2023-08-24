Сверхсложный процесс восстановления чемпионата Украины после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов вошел в основу нового исторического опуса.

"В день годовщины возобновления украинского футбола в условиях полномасштабной войны, анонсируем выход документальной ленты – "Особый сезон".

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Фильм возвращает нас к событиям 2022-го года, когда после полной остановки наш футбол заново возродился вопреки сложным испытаниям большой войны.

Своими воспоминаниями и переживаниями делятся герои фильма – футболисты, тренеры, владельцы клубов, арбитры, а еще политики, функционеры и представители силовых структур. Лента проводит нас за кулисы футбола под звуки сирен особого сезона 2022/23", – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

К слову, фильм появится в открытом доступе на YouTube-канале УАФ 24 августа в День Независимости Украины.

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