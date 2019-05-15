UA: Первый покажет матчи сборной Украины U-20 на ЧМ-2019

Общественный телевизионный вещатель покажет поединки молодежной сборной Украины на чемпионате мира-2019.

Отечественные болельщики смогут посмотреть матчи Украины U-20 на предстоящем Кубке мира. Об этом сообщает официальный сайт телеканала UA: Первый.

Лунин 20 мая присоединится к сборной Украины U-20, – Петраков

Планетарный форум состоится в Польше с 23 мая по 15 июня. Подопечные Александра Петракова попали в группу D, где их соперниками станут сверстники из США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая). Если "сине-желтая" молодежь преодолеет групповой этап, то матчи плей-офф с ее участием тоже будут транслировать.

Отметим, что матчи сборной Украины U-20 также можно будет посмотреть на цифровых платформах UA: Первого.

Лунин, Миколенко, Супряга и другие – Петраков объявил заявку сборной Украины U-20 на сбор перед чемпионатом мира