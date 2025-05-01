После первых полуфиналов Лиги чемпионов Goal решил обновить рейтинг главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. Новым лидером, согласно выбору редакции, стал форвард ПСЖ Усман Дембеле. Он обошел в этом рейтинге нападающих Барселоны, Ламина Ямаля и Рафинью.

Дембеле объяснил свою рекордную результативность – лидер ПСЖ откровенно заговорил о "Золотом мяче"

Список главных претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:

1. Усман Дембеле (ПСЖ);

2. Ламин Ямаль (Барселона);

3. Рафинья (Барселона);

4. Педри (Барселона);

5. Мохамед Салах (Ливерпуль);

6. Роберт Левандовски (Барселона);

7. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

8. Харри Кейн (Бавария);

9. Килиан Мбаппе (Реал);

10. Нуну Мендеш (ПСЖ);

11. Деклан Райс (Арсенал);

12. Джуд Беллингем (Реал);

13. Винисиус Жуниор (Реал);

14. Витинья (ПСЖ);

15. Хвича Кварацхелия (ПСЖ);

16. Виктор Дьокереш (Спортинг);

17. Лаутаро Мартинес (Интер);

18. Дезире Дуэ (ПСЖ);

19. Букайо Сака (Арсенал);

20. Дензел Дюмфрис (Интер).

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