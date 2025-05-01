У "Золотого мяча" новый фаворит – он обошел Ямаля, Рафинью и Салаха
Портал Goal обнародовал обновленный список претендентов на получение "Золотого мяча".
После первых полуфиналов Лиги чемпионов Goal решил обновить рейтинг главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. Новым лидером, согласно выбору редакции, стал форвард ПСЖ Усман Дембеле. Он обошел в этом рейтинге нападающих Барселоны, Ламина Ямаля и Рафинью.
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Список главных претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:
1. Усман Дембеле (ПСЖ);
2. Ламин Ямаль (Барселона);
3. Рафинья (Барселона);
4. Педри (Барселона);
5. Мохамед Салах (Ливерпуль);
6. Роберт Левандовски (Барселона);
7. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
8. Харри Кейн (Бавария);
9. Килиан Мбаппе (Реал);
10. Нуну Мендеш (ПСЖ);
11. Деклан Райс (Арсенал);
12. Джуд Беллингем (Реал);
13. Винисиус Жуниор (Реал);
14. Витинья (ПСЖ);
15. Хвича Кварацхелия (ПСЖ);
16. Виктор Дьокереш (Спортинг);
17. Лаутаро Мартинес (Интер);
18. Дезире Дуэ (ПСЖ);
19. Букайо Сака (Арсенал);
20. Дензел Дюмфрис (Интер).
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