У Жилмара есть четкие идеи, как помочь клубу, – спортивный директор Львова

Спортивный директор Львова Андрей Панькив прокомментировал назначение Жилмара Тадеу да Силвы главным тренером команды.

"Это профессионал своего дела, у которого есть четкие идеи, как помочь Львову быть конкурентоспособным и бороться за высокие позиции в УПЛ. В Макао команда под его руководством достойно выступила в прошлом сезоне, заняв второе место.

Львов назвал имя нового главного тренера

В Бразилии у Жилмара есть своя детская академия – Projeto Bilu. Опираемся на видение тренера, как по украинским игрокам, так и по легионерам. С некоторыми бразильцами, которые были на просмотре, мы подпишем контракты", – рассказал Панькив в комментарии Сегодня.

Напомним, что во вторник Жилмар Тадеу да Силва возглавил Львов, подписав с "горожанами" контракт по схеме 2+1. Предыдущим местом работы Жилмара был Чао Пак Кей, который в сезоне-2018 завоевал серебряные медали в первенстве Макао.

Напомним, что после сезона 2017/18 Верес сменил название на Львов, продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове.