Супруга Георгия Судакова находится на последних сроках беременности и сможет приехать в Португалию только после рождения второй дочери.

Бенфика связалась с Георгием Судаковым сразу после того, как узнала, что квартира украинского футболиста в Киеве подверглась российскому нападению. По данным Maisfutebol, клуб сразу же изъявил готовность оказать игроку и его семье любую необходимую поддержку.

Дом Судакова получил серьезные повреждения в результате ракетной атаки РФ: "Й****и орки" (ВИДЕО)

В квартире, которая была практически полностью разрушена, находились беременная жена Судакова Лиза, а также дочь пары и мать футболиста.

Лиза Судакова, находясь на последнем сроке беременности, не смогла приехать в Португалию, когда чуть больше недели назад был оформлен переход украинского футболиста в Бенфику. Ожидается, что семья воссоединится в Португалии после рождения второй дочери.

"Возвращаюсь через два часа, а он ждет, как Хатико": Ореховский о жизни после ДТП, Динамо и кофе с Зиданом