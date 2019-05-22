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У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт

09:12 383 Читати українською
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
Сара Карбонеро и Икер Касильяс / ФК Порту

Жена голкипера Порту Икера Касильяса Сара Карбонеро оказалась больной раком.

"Не успели мы отойти от одного шока, как жизнь застала нас врасплох еще раз. На этот раз это коснулось меня.

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Некоторое время назад врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников. Я уже перенесла операцию, все прошло хорошо.

К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии, но впереди у меня несколько месяцев борьбы, я буду продолжать лечиться.

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Я спокойна и уверена, что все пройдет хорошо. Понимаю, что путь будет тяжелым, но у него будет счастливый конец", – написала Карбонеро в своем Instagram.

Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia.

Публикация от Sara Carbonero (@saracarbonero)

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