У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт

Жена голкипера Порту Икера Касильяса Сара Карбонеро оказалась больной раком.

"Не успели мы отойти от одного шока, как жизнь застала нас врасплох еще раз. На этот раз это коснулось меня.

Касільяс переніс інфаркт на тренуванні – реакція дружини, Мессі, Луніна, Роналду, Піке й інших зірок та клубів

Некоторое время назад врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников. Я уже перенесла операцию, все прошло хорошо.

К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии, но впереди у меня несколько месяцев борьбы, я буду продолжать лечиться.

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Я спокойна и уверена, что все пройдет хорошо. Понимаю, что путь будет тяжелым, но у него будет счастливый конец", – написала Карбонеро в своем Instagram.