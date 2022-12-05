В воскресенье, 4 декабря, в Бразилии не стало отца экс-хавбека Шахтера Жадсона – Эсмаэля да Силвы (Тити), сообщает Futebol Interior.

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Причина смерти не разглашается, однако известно, что в последнее время он боролся с онкологией. Три года назад у него диагностировали рак простаты, в результате чего была сделана операция. Эсмаэлю было 62 года.

Именно он, по воспоминаниям Жадсона, сыграл ключевую роль в том, что сын стал профессиональным футболистом. Сам Тити в свое время выступал на любительском уровне в Лондрине (штат Парана).

Напомним, Жадсон играл за Шахтер с 2005 по 2011 годы и завоевал с "горняками" Кубок УЕФА, 5 чемпионств УПЛ, 2 Кубка Украины и 2 Суперкубка страны.

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