У защитника Халл Сити диагностировали рак

Защитник Халл Сити Ангус Макдоналд начал борьбу с тяжелой болезнью.

"Халл с грустью сообщает, что в Ангуса Макдоналда диагностировали рак кишечника на ранней стадии. Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость.

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Вся семья "тигров" объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние – наш главный приоритет на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и СМИ проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом", – указано в заявлении на официальном сайте клуба.

Халл Сити выступает в Чемпионшипе. После 6-ти туров команда находится на 20-й строчке.

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