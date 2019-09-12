У задержанного агента Куртуа изъяли 7 млн евро и наложили арест на имущество

Стали известны детали задержания агента Кристофа Хенротая, клиентом которого являются несколько известных игроков.

Напомним, вчера в Монако был арестован бельгийский агент Кристоф Хенротай. Его подозревают в мошенничестве при осуществлении трансферов. Следственные действия происходили и в других городах – в частности, в Лондоне и Льеже.

Тимощук может потерять половину имущества – супруга экс-капитана сборной Украины подала иск в суд

У агента изъяты наличные в размере 7 млн ​​евро, а также наложен арест на имущество – 2 квартиры и 3 автомобиля, сообщает Reuters.

Отметим, что Хенротай является агентом Тибо Куртуа, Янника Феррейры Карраско и Кевина Миральяса. Также ранее он работал с Ромелу Лукаку. Какие трансферы с участием Хенротая попали под подозрение – пока не уточняется.

Одиозный Райола, харизматичный Мендеш – топ-10 агентов, которые заработали самые большие комиссионные