"Больше всего мне запомнилось то, что у Забарного хватило сил оставаться в игре, и в итоге он проделал довольно хорошую работу!

Звезда ПСЖ рассыпался в комплиментах Забарному: "Он – невероятный игрок"

Илья перешел из очень напряженной лиги, где защита испытывает огромную нагрузку, а теперь играет в команде, которая владеет мячом 80% времени. Изменения для него существенные, контекст совсем другой, и ему нужно оставаться на пике формы, чтобы не пропустить те редкие моменты, когда ему приходится вмешиваться. Но я думаю, что если Луис Энрике выпустил его с таким небольшим количеством тренировок, особенно поставив его в пару с таким игроком, как Беральдо, у которого меньше опыта, чем у Маркиньоса или Пачо, то это потому, что он был уверен в его способности адаптироваться.

Нам, очевидно, придется посмотреть на Забарного против команды, чья атака имеет чуть больший вес. Когда я брал у Ильи интервью на бровке после матча, мне показалось, что у него было хорошее выражение лица и он был расслаблен. Иногда у игроков, которые только пришли в новый клуб, чувствуется определенное напряжение. Но не у него. Он приходит из клуба, который находился в середине турнирной таблицы в АПЛ, к победителю Лиги чемпионов не испытывая никакого давления. Это интересная черта характера", – цитирует Оаро Le Parisien.

Напомним, Гийом Оаро выступал за ПСЖ с 2008 по 2013 годы. В общем он сыграл в 161 матче, забив 57 голов и отдав 23 ассиста.

