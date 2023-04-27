"Надо признать, что выиграла лучшая команда. Мы не проявили себя должным образом: стоит посмотреть в зеркало и быть честным. Когда соперник играет на таком уровне, удержаться на ногах очень сложно.

Манчестер Сити разгромил Арсенал в матче года в АПЛ – судьба чемпионства теперь в руках "горожан", Зинченко не впечатлил

Мы не были на своем уровне, не создавали импульса в игре. Это расстраивает, когда идет борьба за чемпионство. Мы шли к этому 9,5 месяцев и не собираемся отказываться от цели из-за того, что проиграли одну игру. Нужно перезагрузить всех наших игроков. У всех шок.

Не думаю, что игроки были напуганы. Но то, как мы начали игру, расстраивало. Мы проиграли все первые и вторые мячи. Нам пришлось соревноваться против команды, которая играла на пределе своих возможностей, и сделать это чрезвычайно сложно.

Я принимаю реальность. И это лучший способ двигаться вперед. У нас не было шанса выиграть игру. Мы должны стать лучше. Мы знали, что нам надо выложиться на полную, но были далеки от этого. Мы должны поднять дух игроков, потому что они переживают. Это трудно переварить. Нам нужно выиграть все 5 игр, чтобы иметь шанс.

В начале сезона нам говорили, что мы финишируем шестыми или седьмыми. Игроки заслуживают большой похвалы за то, где мы находимся в турнирной таблице. Мы играли против отличной команды, но не сумели навязать борьбу. Соперник был лучше во всем. Они выигрывали каждую дуэль. Мы пропускали со стандартов, с навесов и тому подобное.

Мы хотели что-то изменить, но они забили быстрый гол. Мы должны быть верны тем идеям, что привели нас на этот путь. Нас обыграла лучшая команда, это точно. Они были великолепными, и достичь такого сложно", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, после 33-х туров Арсенал с 75-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. У Манчестер Сити 73 балла и две игры в запасе.

Зінченко – ключовий гравець Арсенала: створив магічний трикутник, найважливіший на м'ячі, погана оборона – міф