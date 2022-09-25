"Как удалось забить дебютный гол? Спасибо партнерам по команде. Мы играли в 5 защитников и крайние игроки должны были замыкать дальнюю штангу. Все получилось, замкнул, забил гол. Если есть скорость – надо ею пользоваться.

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Как можно объяснить первые минуты, когда у Армении были моменты? У всех была неуверенность, потому что только победа устраивала. Нервозность была, даже при счете 1:0 были немного неуверены в себе. Но во втором тайме забили второй-третий гол и закрыли игру. Тренерский штаб в перерыве сказал, чтобы мы немного расслабились, ведь нам все удавалось.

Как воспринял полностью новый состав? (в матче с Арменией в основе вышли 11 новых игроков по сравнению с матчем с шотландцами, – прим.). Честно говоря, тренерский штаб нам говорил, что после матча с Шотландией будут большие перемены, потому что перепады в часовом поясе и долгие перелеты. Было тяжело настроиться игравшим с шотландцами. Потому тренер поставил совсем другую команду и не ошибся.

Скажу правду – устал, в конце уже судороги были. Сейчас врачи и персонал будут ставить нас на ноги, чтобы все подошли в оптимальных кондициях. Против Шотландии будет важнейшая игра, нужно реабилитироваться за поражение и занять первое место в группе", – сказал Тымчик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, накануне Украина на выезде разгромила Армению 5:0 и во вторник, 27 сентября, сойдется в решающем поединке с шотландцами за выход в элиту Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

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