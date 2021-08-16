Вчера поздно вечером в киевском роддоме на свет появился сын Беньямина Вербича.

Вербич выделил двух игроков сборной Украины, которые "на уровне" сыграли на Евро-2020

Счастливую весть в своих соцсетях сообщил сам футболист и его девушка – Альвина Царенко, которая более известна под творческим псевдонимом Альвина Лалли.

Напомним, Вербич перебрался в Динамо зимой 2018 года. С тех пор словенец сыграл за киевлян 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 10 результативных передач.

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