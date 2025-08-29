Вылет из квалификации плей-офф Лиги конференций от Лозанны (1:1, 0:1) стал для руководства Бешикташа последней каплей. Как информирует официальный сайт стамбульского клуба, по итогам этой неудачи главный тренер Уле Гуннар Сульшер был уволен со своей должности.

Бешикташ заплатил экс-звезде Арсенала и Ливерпуля почти 2 млн евро за расторжение контракта

Сам Сульшер после поражения от Лозанны отметился неоднозначным заявлением. "Конечно, критика – это нормально, когда нет результата. Я сосредоточен только на том, чтобы работать над улучшением команды. Конечно, мы разочарованы тем, что не попали в еврокубки. Но я работаю, я ежедневно делаю все, чтобы команда была успешной. Наши игроки тоже разочарованы. Нелегко играть вдесятером 45-50 минут. Могу сказать, что мои игроки выложились на все сто

Моя отставка? Это решать клубу. Я работаю над тем, чтобы сделать Бешикташ сильнее. Я никогда не сдавался и всегда боролся с трудностями. Теперь нам нужно переломить ситуацию в воскресенье.

Думаю, у вас странное восприятие реальности. Сложно выиграть у швейцарской команды с разницей в пять мячей. В прошлом году, если не ошибаюсь, Бешикташ проиграл Лугано со счетом 1:5. Я в Бешикташе уже семь или восемь месяцев. Разница между тем, когда я пришел, и тем, что сейчас, большая, в хорошем смысле. Это окупится в будущем. Я считаю, что внес положительный вклад в развитие Бешикташа. У меня очень хорошие отношения с игроками. Можете сами у них спросить", – цитирует Сульшера Fanatik.

Лига конференций: сенсационный вылет Бешикташа, 7:3 от армян, исторический триумф Мальты после фиаско с Динамо