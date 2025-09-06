Фернанду Сантуша, наставника сборной Азербайджана, раскритиковали после поражения от Исландии в отборе к ЧМ-2026.

Сборная Азербайджана проиграла Исландии со счетом 0:5 в первом туре отбора к ЧМ-2026. Под руководством Фернанду Сантуша "милли" проиграли 9 из 11 последних матчей.

Азербайджан – Украина: стартовала продажа билетов на первый выездной матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026

На пресс-конференции один из журналистов призвал португальского специалиста уйти в отставку после позорного поражения.

"Пусть Бог дарует вам долгие годы жизни и здоровья. Вы заработали достаточно трофеев и денег, чтобы хватило на несколько жизней, тем не менее вы здесь, унижаете нашу команду на мировой арене. Неужели у вас нет ни капли самоуважения?" – цитирует журналиста meczyki.

Впрочем, несмотря на ужасные результаты Сантуш не планирует подавать в отставку.

"У меня действительный контракт и я уважаю наши договоренности. Стараюсь сделать все как можно лучше. АФФА должна решать этот вопрос, если захочет. Зачем мне уходить в отставку? Покажите мне тренера, который ушел в отставку. Если Федерация увидит, что я делаю что-то не так, то представители должны поговорить сначала со мной", – приводит слова Сантуса meczyki.

Стоит заметить, что сборная Азербайджана является соперником Украины в отборе к ЧМ-2026. Команда Реброва встретится с "милли" уже 9 сентября.

Исландия разгромила Азербайджан и возглавила группу Украины в отборе к ЧМ-2026