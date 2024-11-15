"Игра будет очень тяжелой. У Украины нет другого выхода – им надо побеждать. Грузия в последние годы показывает очень хорошую игру. Считаю, что невозможно сказать, кто выиграет.

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Мы, грузины, еще ни разу в истории не побеждали сборную Украины после распада Советского Союза. И вот у нас, наконец, появился шанс. Потому что Украина всегда была сильнее нас. И, если мы хотим выиграть эту группу, мы должны украинцев обыграть в Батуми.

Если посмотреть на турнирную ситуацию Украины, у них мало шансов – всего 4 очка, украинцы уже потеряли много очков. И, как по мне, у них шансов нет, чтобы пройти дальше. Или Албания пройдет, или чехи, или, при условии победы над Украиной, мы также имеем шансы подняться в высшую лигу. Но в целом трудно сказать: я, конечно, болею за Грузию, но не могу сказать, кто выиграет", – сказал Челебадзе в комментарии Украинской правде.

Напомним, 69-летний нападающий выступал за грузинские Шукуру, Гурию, Динамо Батуми и Динамо Тбилиси. Всего в почти 250 матчах забил 111 голов. В 1978 году с Динамо Тбилиси стал чемпионом СССР и выиграл два Кубка страны. В 1981 году завоевал Кубок обладателей кубков. Со сборной СССР стал бронзовым призером Олимпиады-80.

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