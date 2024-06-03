"Считаю, что наш тренерский штаб специально подбирал спарринг-партнеров по принципу: сильный, средний и слабый, хотя лично я не считаю, что сборная Молдовы будет, как говорят, мальчиком для битья.

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Именно с Германией наш рулевой хочет получить исчерпывающую информацию, в какой спортивной форме пребывают прежде всего те игроки, которые защищают честь зарубежных клубов. Задача это будет не из легких, потому что по разным причинам у наших легионеров не одинаковая игровая практика. Взять хотя бы для сравнения нападающих: Артем Довбик играл в Жироне постоянно, а Роман Яремчук – в Валенсии чаще был среди запасных.

Вот почему для Сергея Реброва, который хорошо знает возможности своих подопечных, будет очень важно, чтобы к поединку с румынами наши футболисты находились в надлежащем функциональном состоянии. Это первоочередная задача.

Как по мне, в Украине еще никогда не было такой мощной сборной, ведь в каждой линии есть лидеры, которые могут повести вперед. И если к календарным матчам с румынами, словаками, бельгийцами наша главная команда подойдет во всеоружии, то с выходом в следующий раунд проблем не будет", – сказал Гецко в комментарии Sport.ua.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится в понедельник, 3 июня, в Нюрнберге. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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