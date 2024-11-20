– Не возникало ли у вас мысли относительно того, почему бы не выиграть спокойно хотя бы раз?

– На таком уровне вообще нельзя выигрывать спокойно. Очень тяжелая игра на выезде. Еще тяжелее играть через два дня после тяжелой игры и тяжелого поля в Грузии. Каждая игра сборной Украины очень тяжелая.

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– Как вы оцените игру сборной Албании?

– У нас была очень тяжелая группа, все команды выступали на Евро-2024. Я благодарен игрокам, за то что мы вышли в плей-офф, это было очень трудно. Сборная Албании при поддержке болельщиков во втором тайме показала свою силу. Очень хорошо, что мы удержали такой счет.

– Не боялись ли вы, что Албания все же может спасти матч?

– Нам не надо бояться, а надо реагировать. Мы сделали некоторые замены. Мы понимали, что в Тиране очень тяжело играть при такой поддержке болельщиков. Албания – сильная сборная, достаточно уверенно выступила на Евро. Мы готовились к этой сборной, к этой игре, сегодня результат был очень важным.

– Вы обеспечили себе выход в плей-офф по итогам поединка. Не считаете ли вы, что в прошлых матчах сборная Украины не настолько была оценена как команда?

– У нас была очень ровная группа, все команды высокого уровня. Поэтому борьба велась до последнего тура. Я не считаю, что все наши неудачи были по игре. Была равная борьба, даже тот же первый матч против Албании. Были моменты и у нас, и у соперника. Очень важно, что сегодня на решающую игру ребята вышли с совсем другим настроем и показали нашу силу.

– Довольны ли вы экспериментами, которые проводили в течение Лиги наций? Появилось много новых игроков, как вы оцениваете их выступления?

– У нас были две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было во время отбора на Евро-2024. Вторая – посмотреть на игроков, которые играли в молодежке, выступали на Олимпиаде. Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф. Те игроки, которые попали в стан сборной, добавили уверенности, интенсивности в игре. Если вы видели, сегодня на поле вышел Алексей Сыч, который не готовился к выступлению за сборную, был довызван позже. Но он вышел на поле и сыграл на очень высоком уровне.

– Вы провели удачные замены в стартовом составе. Как оцените выступление этих футболистов?

– Очень тяжелый сбор, потому что игроки Динамо и Шахтера очень много играют, тяжелая логистика, многие игроки имели микроповреждения. Выбирать состав было очень трудно. Я всегда осознаю, что нам играть два матча. Если в первом поединке выходит состав, который вы можете считать основным, то мы уже думаем как освежить его другими футболистами. Как вы видели, с Грузией не было достаточно интенсивности. Поэтому сегодня с этими игроками и с их мотивацией мы добавили интенсивности.

– Против кого хотели бы сыграть в плей-офф?

– Перед игрой мы не думали о том, кто будет в соперниках. Очень важно было победить и показать силу Украины.

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