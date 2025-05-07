Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский во второй раз стал отцом.

В среду, 7 мая, жена Руслана Малиновского Роксана родила сына. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Таким образом, семья Малиновских расширилась до четырех человек.

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Руслан стал отцом во второй раз. В 2019 году у него родилась дочь Оливия. Имя для новорожденного семья еще не выбрала.

Напомним, что сейчас украинский полузащитник травмирован. Он рискует не сыграть до конца сезона.