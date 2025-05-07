Малиновский во второй раз стал отцом – жена подарила хавбеку сборной Украины первого сыночка
21:13 - Читати українською
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский во второй раз стал отцом.
В среду, 7 мая, жена Руслана Малиновского Роксана родила сына. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Таким образом, семья Малиновских расширилась до четырех человек.
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Руслан стал отцом во второй раз. В 2019 году у него родилась дочь Оливия. Имя для новорожденного семья еще не выбрала.
Напомним, что сейчас украинский полузащитник травмирован. Он рискует не сыграть до конца сезона.
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