"У тренера зарплата 4 миллиона евро, а он брал откаты по 100 тисяч": Поворознюк уничтожил экс-наставника Днепра

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал об отношении к владельцу Днепра Игорю Коломойскому.

"Коломойский – замечательный дядя. У этого человека можно много полезного отметить. Например, жесткости и прямолинейности в отношениях. Когда он прав, он будет идти до конца. Потому что он прав. У него есть этот внутренний стержень, которому можно позавидовать.

Цыганык: Клубы Коломойского сражались друг против друга, а все остальные смеялись над ним в стороне

История c Днепром? На его месте я бы поступил так же. Когда у тренера Днепра, не буду говорить имени, была зарплата 4 миллиона евро в год, а он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока, это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип. Это его позиция. Повторюсь, если бы меня обманывали на такие деньги, я поступил бы точно так же", – рассказал Поворознюк в интервью kp.ua.

Очевидно, специалист, о котором идет речь, – испанский тренер Хуанде Рамос, работавший в Днепре с 2010-го по 2014-й год. Под его руководством клуб в сезоне 2013/14 смог стать серебряным призером чемпионата Украины и впервые попал в квалификацию Лиги чемпионов.

Дніпро, який ми втратили