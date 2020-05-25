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"У тренера зарплата 4 миллиона евро, а он брал откаты по 100 тисяч": Поворознюк уничтожил экс-наставника Днепра

09:45 168 Читати українською
"У тренера зарплата 4 миллиона евро, а он брал откаты по 100 тисяч": Поворознюк уничтожил экс-наставника Днепра
Александр Поворознюк / фото: Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал об отношении к владельцу Днепра Игорю Коломойскому.

"Коломойский – замечательный дядя. У этого человека можно много полезного отметить. Например, жесткости и прямолинейности в отношениях. Когда он прав, он будет идти до конца. Потому что он прав. У него есть этот внутренний стержень, которому можно позавидовать.

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История c Днепром? На его месте я бы поступил так же. Когда у тренера Днепра, не буду говорить имени, была зарплата 4 миллиона евро в год, а он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока, это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип. Это его позиция. Повторюсь, если бы меня обманывали на такие деньги, я поступил бы точно так же", – рассказал Поворознюк в интервью kp.ua.

Очевидно, специалист, о котором идет речь, – испанский тренер Хуанде Рамос, работавший в Днепре с 2010-го по 2014-й год. Под его руководством клуб в сезоне 2013/14 смог стать серебряным призером чемпионата Украины и впервые попал в квалификацию Лиги чемпионов.

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Теги
Днепр Днепр Игорь Коломойский Александр Поворознюк
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