Футбольный агент Раду Бордеяну, который получил разрешение на переговоры с российскими клубами по трансферу Лассины Траоре, рассказал сколько будет зарабатывать форвард в украинском клубе.

"Трансфером Траоре в Шахтер занимался не я. Там трудно вписаться в игру, если ты не бразилец. В случае, если Лассина не заиграет, его быстро отправят в аренду.

Палкин – о трансфере Траоре: До последнего не верилось, что Шахтеру удастся его подписать

У Траоре были реальные предложения из топ-чемпионатов, но именно финансовый аспект сыграл свою роль в пользу Шахтера. До конкретики с другими клубами не дошло.

В Шахтере Лассина будет зарабатывать около двух миллионов евро в год плюс различные бонусы. Однако не только зарплата сыграла роль, но и комиссионные. Агент, который дал мне право заниматься этим игроком, сказал не влиять на сделку с Шахтером.

Я пытался как-то перехватить Траоре, чтобы у него получилось с российским клубом. Однако команды из России не делали конкретных предложений. Трудно было изменить намерения футболиста, основываясь только на словах, когда у агентов есть реальное предложение от другого клуба. Поэтому в итоге Лассина оказался в украинской команде", – сказал Бордеяну в комментарии Vseprosport.

Напомним, накануне Шахтер объявил о подписании контракта с Траоре сроком на 5 лет.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки