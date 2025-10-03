Довбик вышел на замену на 78-й минуте, а уже через несколько минут подошел к 11-метровой отметке, чтобы исполнить пенальти. После первой неудачной попытки оказалось, что вратарь Лилля заступил за линию до момента удара – и арбитр постановил перебить пенальти.

"Такое со мной впервые": Гасперини отреагировал на промахи Довбыка и Суле с пенальти

Однако история повторилась: Довбик снова не переиграл вратаря, который, в свою очередь, снова нарушил правила. На третий раз к отметке подошел Суле, который также не смог забить свой пенальти.

"Почему я отворачиваюсь во время исполнения моей командой пенальти? Это не так. В конце концов, я всегда смотрю. Думаю, у того, кто бьет пенальти, много смелости. Артем Довбик тоже хотел забить, обидно. Но он забьет следующий пенальти", – цитирует Свилара Voce Giallorossa.

Рома проиграла в ЛЕ, не реализовав три пенальти – Довбик "запорол" два из них (+ВИДЕО)